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    Барак Обама призывает Китай провести экономические реформы

    Об этом президент США заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама призвал Китай к экономическим реформам и укреплению финансовой системы.

    Как передает Report, об этом президент США заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

    В сообщении Белого дома уточняется, что реформы, о которых говорил Обама, должны привести Китай к созданию экономической модели, основанной на внутреннем потреблении.

    Встреча Обамы с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась в субботу в Лиме на саммите АТЭС.

    «Президент призвал Китай к проведению реформ, которые помогут перейти к устойчивой экономической модели, основанной на внутреннем потреблении…», – говорится в сообщении Белого дома.

    Лидер США отметил, что страны достигают большего прогресса, когда их компании конкурируют, работая по одним правилам, передает ТАСС.

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