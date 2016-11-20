Барак Обама призывает Китай провести экономические реформы

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама призвал Китай к экономическим реформам и укреплению финансовой системы.

Как передает Report, об этом президент США заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

В сообщении Белого дома уточняется, что реформы, о которых говорил Обама, должны привести Китай к созданию экономической модели, основанной на внутреннем потреблении.

Встреча Обамы с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась в субботу в Лиме на саммите АТЭС.

«Президент призвал Китай к проведению реформ, которые помогут перейти к устойчивой экономической модели, основанной на внутреннем потреблении…», – говорится в сообщении Белого дома.

Лидер США отметил, что страны достигают большего прогресса, когда их компании конкурируют, работая по одним правилам, передает ТАСС.