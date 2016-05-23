​Барак Обама прибыл с визитом в Социалистическую Республику Вьетнам

Баку. 23 мая. Президент Соединенных Штатов Барак Обама прибыл в воскресенье вечером с визитом в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ). Как передает Report, oфициальная часть визита главы Белого дома начнется в понедельник и продлится до 25 мая.

В поездке его сопровождает госсекретарь США Джон Керри.

Программой пребывания американского президента запланированы встречи с президентом СРВ Чан Дай Куангом, генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) правящей Компартии Вьетнам (КПВ) Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком и спикером Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган. Среди тем переговоров, которые состоятся между высшим руководством двух стран, значатся вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в области безопасности и гуманитарной сфере.

Помимо Ханоя президент США побывает в южном вьетнамском мегаполисе Хошимине.

Обама стал третьим американским президентом, посетившим Вьетнам с момента нормализации двусторонних отношений два десятилетия назад. В 2000 году в СРВ побывал Билл Клинтон, а в 2006 году для участия в саммите АТЭС сюда приезжал Джордж Буш-младший.