Барак Обама: Перемирие в Сирии под угрозой

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прокомментировал свой cостоявшийся накануне телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по его словам, целью звонка Путину было дать понять, что перемирие в Сирии находится под угрозой и становится все более хрупким.

"И если США и Россия не будут синхронизировать свои усилия, мы можем вновь оказаться в ситуации, в которой были три-четыре недели назад", - заявил Обама в интервью телеканалу CBS.

По мнению Обамы, Россия "очень заинтересована в сохранении структуры сирийского государства, против чего мы не возражаем".

27 февраля в 00:00 по дамаскскому времени в Сирии началось перемирие - о согласовании его условий США и Россия объявили 22 февраля. Прекращение огня поддержала умеренная оппозиция.