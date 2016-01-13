Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама осудил насилие и ненависть в адрес мусульман в связи с совершенными экстремистами терактами.

Как передает Report, об этом заявил Обама в ежегодном обращении к конгрессу.

"Когда политики оскорбляют мусульман, будь то за границей или в отношении наших граждан, когда оскверняют их мечети, обзывают их детей, это не прибавляет нам безопасности", — сказал он. "Это уменьшает нашу репутацию в глазах всего мира, это предает суть нашей страны", — добавил президент США.