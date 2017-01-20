Барак Обама написал прощальное письмо американцам

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама, который уходит со своего поста в пятницу, написал прощальное письмо американцам.

Как передает Report, текст письма размещен на сайте Белого дома.

Обама пояснил, что по традиции президент оставляет напутственную записку своему преемнику в Овальном кабинете.

"Но прежде чем я оставлю записку для нашего 45-го президента, я хочу в последний раз сказать вам спасибо за честь служить вашим 44-м президентом", — говорится в письме Обамы.

По его словам, благодаря американцам он стал лучше как президент и как человек.

"Все мы, вне зависимости от партии, должны с головой уйти в работу — радостную работу гражданина", — сказал Обама. Он пообещал поддерживать американцев в этом направлении в качестве рядового гражданина.

"Америка — это не проект какого-либо одного человека. Самое мощное слово в нашей демократии — это слово "мы", — заявил Обама. Он напомнил три известных фразы: "Мы, народ" (первые слова Конституции США), "Мы преодолеем" (известная песня и лозунг протеста) и "Да, мы можем" (предвыборный слоган Обамы в 2008 году).