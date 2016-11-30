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    Барак Обама: Мишель никогда не будет баллотироваться в президенты

    Мишель Обама слишком чувствительна, чтобы быть политиком

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Первая леди США Мишель Обама никогда не будет выдвигаться в кандидаты на пост президента страны.

    Как сообщает Report, об этом в интервью Rolling Stone заявил президент США Барак Обама

    "Мишель никогда не будет баллотироваться в президенты", - сказал Б.Обама.

    Президент добавил, что его супруга - очень талантливый человек, к мнению которого прислушиваются многие американцы, но по его мнению, она "слишком чувствительна, чтобы быть политиком".

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