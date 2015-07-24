​Барак Обама: Иранская экономика вновь начнет развиваться

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "Вместе с турками, иорданцами и другими мы не только стараемся сузить круг влияния ИГИЛ, но и создать приемлемые условия, препятствующие потоку проникающих через сирийскую границу иностранных бойцов".

Как сообщает Report, об этом рассказал президент США Барак Обама в интервью каналу BBC.

Он заявил, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон является важным партнером США не только в коалиции против ИГИЛ, но и во всех вопросах безопасности.

По словам Обамы, по сирийскому вопросу они находятся в тесной связи с Великобританией, которая занимает первое место среди 60 стран, ведущих борьбу с ИГИЛ: "Вместе с турками, иорданцами и другими мы не только стараемся сузить круг влияния ИГИЛ, но и создать приемлемые условия, препятствующие потоку проникающих через сирийскую границу иностранных бойцов. У нас есть достижения в этом вопросе, однако для их еще большего укрепления необходима помощь Великобритании. С другой стороны, нужно осознавать необходимость создания политического перехода в Сирии без вовлечения Асада, русских и иранцев в длительные и кровавые столкновения в регионе".

Б.Обама также затронул в интервью вопрос ядерного соглашения с Ираном. Он отметил, что это соглашение перекрывает Ирану возможности для создания ядерного оружия: "Иран сможет вновь воспользоваться замороженными средствами, благодаря чему экономика страны начнет развиваться. Что касается принятия соглашения Конгрессом, я уверен, что будут приняты новые дополнения".