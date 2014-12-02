Барак Обама и Дональд Туск не исключили дальнейшего углубления санкций против России

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и председатель Европейского совета Дональд Туск обсудили по телефону обстановку в мире и пришли к тому, что санкции против России не будут отменены до выполнения минских соглашений по прекращению огня на Украине. Политики не исключили и углубления санкций.

«Они согласились, что санкции против России не могут быть ослаблены, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям», - цитирует заявление Белого дома Report со ссылкой на телеканал "Russia Today" .

Кроме того они осудили политику России относительно Украины. «Лидеры сочли, что могут понадобиться дополнительные действия в ответ на дестабилизирующие действия России на востоке Украины и в Крыму», - говорится в тексте сообщения Белого дома.