Барак и Мишель Обама проведут месяц во Французской Полинезии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Власти Французской Полинезии ожидают прибытия в четверг на Таити экс-президента США Барака Обамы и его жены Мишель.

Как передает Report, об этом в среду сообщило Новозеландское радио со ссылкой на офис президента Французской Полинезии, представитель которого отметил, что информация о предстоящей поездке бывшего главы Белого дома получена, но никаких деталей программы его пребывания пока нет.

Согласно имеющейся информации, Барак и Мишель Обама проведут во Французской Полинезии около месяца. По данным местной телекомпании Tahiti Nui TV, сразу после прилета они отправятся на атолл Тетиароа, где расположен курортный комплекс (в прошлом этот атолл принадлежал американскому актеру Марлону Брандо), после чего переместятся на остров Бора-Бора, знаменитый отелями класса "люкс".

Официальной церемонии встречи экс-президента США местные власти не планируют.

Французская Полинезия - заморское сообщество Франции с особым статусом, расположенное в южной части Тихого океана. В его состав входят пять архипелагов, которые насчитывают около 130 островов, крупнейший из которых Таити.