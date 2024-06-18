БАПОР: Выделенных средств для оказания помощи палестинским беженцам хватит до конца месяца

Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) хватит выделенных ранее средств до конца месяца, вопрос дальнейшего финансирования открыт.

Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) хватит выделенных ранее средств до конца месяца, вопрос дальнейшего финансирования открыт.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

"У агентства есть средства до июля, и неизвестно, что будет потом. Финансирование ведется на ежемесячной основе", - приводит слова Лаззарини.

Глава агентства отметил, что боевые действия в Рафахе на юге сектора Газа продолжаются, а на Западном берегу реки Иордан идет "тихая война, которая грозит еще большей эскалацией". По его словам, на этом было бы сосредоточено больше внимания, если бы не израильская операция в анклаве.

Как сообщалось ранее, Норвегия выделила БАПОР почти 9,3 млн долларов помощи.