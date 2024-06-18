О нас

БАПОР: Выделенных средств для оказания помощи палестинским беженцам хватит до конца месяца

БАПОР: Выделенных средств для оказания помощи палестинским беженцам хватит до конца месяца Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) хватит выделенных ранее средств до конца месяца, вопрос дальнейшего финансирования открыт.
Другие страны
18 июня 2024 г. 00:08
БАПОР: Выделенных средств для оказания помощи палестинским беженцам хватит до конца месяца

Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) хватит выделенных ранее средств до конца месяца, вопрос дальнейшего финансирования открыт.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

"У агентства есть средства до июля, и неизвестно, что будет потом. Финансирование ведется на ежемесячной основе", - приводит слова Лаззарини.

Глава агентства отметил, что боевые действия в Рафахе на юге сектора Газа продолжаются, а на Западном берегу реки Иордан идет "тихая война, которая грозит еще большей эскалацией". По его словам, на этом было бы сосредоточено больше внимания, если бы не израильская операция в анклаве.

Как сообщалось ранее, Норвегия выделила БАПОР почти 9,3 млн долларов помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi