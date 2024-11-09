БАПОР: В секторе Газа ежедневно умирают более 60 детей

В среднем 67 детей погибают каждый день в секторе Газа.

В среднем 67 детей погибают каждый день в секторе Газа.

Как передает Report , такие данные привел катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на сотрудницу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Луизу Уотеридж.

По ее информации, только в последние дни армия Израиля нанесла удары по двум школам агентства. В результате 17 человек были убиты, многие получили ранения.

Также сообщается, что в центральной и южной частях палестинского анклава более 100 кухонь, ежедневно распределяющих среди нуждающихся около 400 тысяч порций еды, оказались под угрозой закрытия из-за нехватки продовольствия. Согласно сведениям БАПОР, порядка 40 грузовиков с медикаментами и средствами гигиены ожидают на границах с Египтом и Иорданией въезда в Газу.

Кроме того, в агентстве указали, что на улицах населенных пунктов сектора скопилось свыше 42 млн тонн щебня и обломков разрушенных зданий, а концентрация взрывоопасных предметов, неразорвавшихся снарядов и мин "представляет непосредственную угрозу для гражданского населения".