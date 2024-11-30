БАПОР: Свыше 130 тыс. человек покинули свои дома за последние недели в Газе

Свыше 130 тыс. жителей северной части Газы были вынуждены покинуть свои дома в течение последних недель.

Свыше 130 тыс. жителей северной части Газы были вынуждены покинуть свои дома в течение последних недель.

Как передает Report , об этом заявил глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

"В связи с продолжающейся военной операцией на севере Газы около 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в течение последних семи недель", - приводятся его слова в докладе представительства ооновского Управления по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях.

В документе отмечается, что по меньшей мере 1 млн жителей сектора Газа не имеют подходящего для защиты от холодной зимней погоды жилья.

"Удовлетворено менее четверти жилищных потребностей в секторе Газа, что подвергает около 1 млн человек риску воздействия жестких погодных условий по мере приближения зимы", - говорится в докладе.

По данным международной организации, еще 545 тыс. человек проживают в поврежденных зданиях и самодельных укрытиях. Авторы документа указывают на то, что палестинский анклав нуждается в поставках брезента и других стройматериалов.