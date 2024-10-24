БАПОР сообщило о гибели сотрудника в Газе

Сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погиб в результате прямого попадания ракеты Израиля в грузовик агентства.

Сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погиб в результате прямого попадания ракеты Израиля в грузовик агентства.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на сайте Организации Объединенных Наций.

"Мы можем подтвердить, что по автомобилю БАПОР был нанесен удар в Дейр-аль-Балахе. В настоящее время мы получили сообщения о гибели одного сотрудника БАПОР", - приводит ООН слова своего представителя.

В организации отмечают, что с начала войны, спровоцированной смертоносным нападением радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, результате действий израильских военных в секторе Газа погибло почти 48 тыс. человек, в том числе 230 сотрудников БАПОР, других гуманитарных работников и журналистов.