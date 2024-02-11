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БАПОР с марта может столкнуться с нехваткой финансирования

БАПОР с марта может столкнуться с нехваткой финансирования Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с марта может начать испытывать нехватку финансирования на фоне подозрений в его связях с радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 05:13
БАПОР с марта может столкнуться с нехваткой финансирования

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с марта может начать испытывать нехватку финансирования на фоне подозрений в его связях с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу NHK заявил генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини.

"Существует вероятность нехватки финансирования со следующего месяца, что повлияет на нашу способность оказывать необходимую помощь, - подчеркнул генеральный комиссар. - Мы надеемся на скорейшее завершение расследования деятельности агентства и возобновление получения средств от государств-доноров".

Лаззарини отметил, что БАПОР максимально серьезно относится к возникшим подозрениям и принимает незамедлительные меры, включая увольнение некоторых сотрудников.

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