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БАПОР приостановит работу до конца февраля, если не получит финансирование

БАПОР приостановит работу до конца февраля, если не получит финансирование Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет вынуждено приостановить деятельность на Ближнем Востоке в целом и в секторе Газа в частности, если не получит дальнейшее финансирование.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 18:29
БАПОР приостановит работу до конца февраля, если не получит финансирование

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет вынуждено приостановить деятельность на Ближнем Востоке в целом и в секторе Газа в частности, если не получит дальнейшее финансирование.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила представитель БАПОР Джулиетт Тума.

"БАПОР после конца февраля не сможет проводить операции не только в [секторе] Газа, но и во всем регионе, если финансирование организации не возобновится", - заявила она.

Несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС.

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