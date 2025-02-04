БАПОР испытывает трудности с выплатой зарплат из-за прекращения помощи от США

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) испытывает все большие трудности с выплатой заработной платы своим сотрудникам из-за прекращения помощи со стороны США.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) испытывает все большие трудности с выплатой заработной платы своим сотрудникам из-за прекращения помощи со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на брифинге в Женеве глава отдела коммуникаций организации Жюльет Тома.

"Мы смогли выплатить заработную плату в январе, но ситуация в этом отношении становится все более сложной. Финансовый кризис острый, мы ничего не можем планировать", - сказала она.