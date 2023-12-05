Банковский сектор Кипра получил указание прекратить все операции с рублями

Банковский сектор Кипра получил от властей указание прекратить все операции с российскими рублями.

Банковский сектор Кипра получил от властей указание прекратить все операции с российскими рублями.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politis.

Предположительно данное решение связано с расследованием случаев возможного нарушения санкций против России.

"В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями", - пишет издание.

"В то же время в юридических и бухгалтерских конторах страны проводятся разбирательства по поводу возможных злоупотреблений во время процедуры ускоренной регистрации бизнеса, которая позволяла россиянам получать вид на жительство и разрешение на работу на Кипре, а также воспользоваться налоговыми льготами", - отмечает газета.