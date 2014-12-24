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    ​Банкноты на сумму 2 млн. долларов рассыпались на шоссе в Гонконге

    Автовладельцы стали выбегать из своих машин, пытаясь собрать как можно больше денег

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Коробки с банкнотами на сумму около двух миллионов долларов выпали из бронированного фургона на главном шоссе Гонконга, из-за чего на дороге началось настоящее столпотворение.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", движение автотранспорта по магистрали Gloucester застопорилось из-за того, что водители такси, пассажиры и автовладельцы стали выбегать из своих машин, пытаясь собрать как можно больше денег, разбросанных на многополосной скоростной дороге. Прохожие также присоединились к общему ажиотажу.

    Сотрудники полиции в шлемах и бронежилетах, вооруженные полуавтоматическими ружьями, направились к месту происшествия, чтобы обеспечить безопасность людей. По данным местной полиции, из фургона выпало около двух миллионов долларов, на данный момент неизвестно, какую сумму удалось собрать и вернуть сотрудникам правоохранительных органов и сколько денег с места происшествия унесли прохожие.

    Как сообщается, водитель фургона доехал до места назначения и только тогда обнаружил, что задняя дверь была открыта и коробки с деньгами выпали по дороге.

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