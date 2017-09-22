Банки Великобритании заморозят счета нелегальных иммигрантов

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Британские банки с нового года сверят всех держателей счетов со списком лиц, которые подлежат депортации из Великобритании или скрываются от миграционных служб, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Финансовые учреждения будут обязаны сообщить министерству внутренних дел обо всех клиентах, чьи имена они найдут в списке нелегалов, и закрыть или заморозить их счета.

Эта мера содержится в законе об иммиграции, который в 2016 году принял парламент.

Согласно попавшей в распоряжение газеты Guardian информации, проверять все 70 млн текущих счетов в британских банках с целью выявления нелегальных мигрантов будут раз в три месяца.

Помимо этого британский закон о иммиграции 2016 года предусматривает целый ряд мер, направленных на то, чтобы нелегалы решили добровольно покинуть страну.