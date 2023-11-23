Банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для российских компаний

Банки Объединенных Арабских Эмиратов усложнили для российских компаний возможности открытия банковских счетов в стране из-за повышенного внимания со стороны надзорных органов и давления западных стран, борющихся с обходом санкций против России.

Банки Объединенных Арабских Эмиратов усложнили для российских компаний возможности открытия банковских счетов в стране из-за повышенного внимания со стороны надзорных органов и давления западных стран, борющихся с обходом санкций против России.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса местных предпринимателей.

Собеседники агентства заявили, что эмиратские банки также усилили контроль за денежными переводами средств в Россию и третьи страны, в результате чего возросла продолжительность таких операций. По словам источников, некоторые кредитные организации ОАЭ теперь требуют больше документов для осуществления денежного перевода, а иногда даже блокируют средства и просят субъект банковской операции обосновать назначение перевода.

Опрошенные Bloomberg предприниматели заявили, что ужесточение банковского контроля началось в последние месяцы. Собеседники агентства связывают это с тем, что власти ОАЭ стремятся исключить страну из списка юрисдикций, подлежащих более тщательному надзору со стороны Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Кроме того, как сообщает агентство, США, Великобритания и Евросоюз усилили давление на эмиратских чиновников с целью перекрытия каналов, используемых Россией для обхода торговых санкций. В качестве примера такого давления Bloomberg приводит недавнее решение США ввести санкции против трех танкеров, владельцы которых зарегистрированы в ОАЭ.