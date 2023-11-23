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Банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для российских компаний

Банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для российских компаний Банки Объединенных Арабских Эмиратов усложнили для российских компаний возможности открытия банковских счетов в стране из-за повышенного внимания со стороны надзорных органов и давления западных стран, борющихся с обходом санкций против России.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 23:11
Банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для российских компаний

Банки Объединенных Арабских Эмиратов усложнили для российских компаний возможности открытия банковских счетов в стране из-за повышенного внимания со стороны надзорных органов и давления западных стран, борющихся с обходом санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса местных предпринимателей.

Собеседники агентства заявили, что эмиратские банки также усилили контроль за денежными переводами средств в Россию и третьи страны, в результате чего возросла продолжительность таких операций. По словам источников, некоторые кредитные организации ОАЭ теперь требуют больше документов для осуществления денежного перевода, а иногда даже блокируют средства и просят субъект банковской операции обосновать назначение перевода.

Опрошенные Bloomberg предприниматели заявили, что ужесточение банковского контроля началось в последние месяцы. Собеседники агентства связывают это с тем, что власти ОАЭ стремятся исключить страну из списка юрисдикций, подлежащих более тщательному надзору со стороны Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Кроме того, как сообщает агентство, США, Великобритания и Евросоюз усилили давление на эмиратских чиновников с целью перекрытия каналов, используемых Россией для обхода торговых санкций. В качестве примера такого давления Bloomberg приводит недавнее решение США ввести санкции против трех танкеров, владельцы которых зарегистрированы в ОАЭ.

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