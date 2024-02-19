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Банки ОАЭ ужесточают комплаенс-политику в отношении российских клиентов

Банки ОАЭ ужесточают комплаенс-политику в отношении российских клиентов Банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточают комплаенс-политику в отношении российских клиентов, ограничивая возможности проведения трансграничных платежей и открытия счетов - как личных, так и корпоративных.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 18:50
Банки ОАЭ ужесточают комплаенс-политику в отношении российских клиентов

Банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточают комплаенс-политику в отношении российских клиентов, ограничивая возможности проведения трансграничных платежей и открытия счетов - как личных, так и корпоративных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали два источника в банковской сфере ОАЭ, а также представитель базирующейся в Дубае консалтинговой компании, которая оказывает услуги российскому бизнесу.

По их словам, расчеты для многих компаний стали недоступными, поскольку большинство банков ОАЭ не принимают деньги из России и не проводят платежи в обратную сторону. Как отметил один из источников, проблема в первую очередь обусловлена увеличением количества российских банков, на которые распространяются санкции США и Евросоюза.

Другой источник сообщил, что трудности с переводами возникают также у банков, не подпавших под санкции. Это вызвано действиями банков-корреспондентов, отключающих счета российских банков, и с усилением проверок операций со стороны кредитных организаций, принимающих перевод.

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Версия на английском языке UAE banks tightening their compliance policies towards Russian clients

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