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Банки мира вложили $7 трлн в добычу углеводородов после Парижского соглашения

Банки мира вложили $7 трлн в добычу углеводородов после Парижского соглашения Ведущие банки мира выделили почти 7 трлн долларов на развитие предприятий, занимающихся добычей ископаемого топлива, с момента заключения Парижского соглашения по климату.
Другие страны
13 мая 2024 г. 15:30
Банки мира вложили $7 трлн в добычу углеводородов после Парижского соглашения

Ведущие банки мира выделили почти 7 трлн долларов на развитие предприятий, занимающихся добычей ископаемого топлива, с момента заключения Парижского соглашения по климату.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодное исследование Banking on Climate Chaos некоммерческой организации (НКО) Rainforest Action Network.

По данным исследования, из 6,9 трлн долларов, вложенных с 2016 года в нефтяную, угольную и газовую отрасли, половина средств пошла на увеличение добычи ископаемого топлива.

При этом американские банковские структуры стали главными инвесторами в этот сегмент в 2023 году, предоставив 30% от общей суммы в 705 млрд долларов на наращивание добывающих мощностей. В Евросоюзе лидерами стали британский банк Barclays (24,2 млрд долларов), испанский Santander (14,5 млрд долларов) и германский Deutsche Bank (13,4 млрд долларов).

В выборку исследования Rainforest Action Network попали 60 крупнейших банков мира, НКО проанализировала их вложения в более 4,2 тыс. компаний.

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Версия на английском языке World’s biggest banks ‘financed fossil fuels by $6.9 trillion since Paris Agreement’

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