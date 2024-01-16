Банки Китая вводят ограничения против клиентов из РФ после указа США о санкциях

Государственные банки Китая начали ужесточать ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции против организаций, которые помогают России.

Государственные банки Китая начали ужесточать ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции против организаций, которые помогают России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Минимум два банка за последнее время заказали проверку своего российского бизнеса, в частности, внимание было сосредоточено на трансграничных сделках.

По данным агентства, китайские банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору независимо от места проведения транзакций. Китайские кредиторы усиливают комплексную проверку клиентов. Они проверяют зарегистрированы ли в России их предприятия, уполномоченные бенефициары и конечные бенефициары.

Кроме того, банки проверят "нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или поставляющих критически важные товары через третьи страны".

В декабре Минфин США пообещал использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. Таким организациям запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а на их имущество в США будет наложен арест.