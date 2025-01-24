Банк Японии повысил процентные ставки до рекордного за 17 лет уровня

Центробанк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса в 2008 году.

Центробанк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса в 2008 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, регулятор поднял ключевую ставку с порядка 0,25% до 0,5%.

Решение было принято восемью голосами против одного при одном воздержавшемся. Повышение ставки стало первым в стране с июля 2024 года.

"Базовая инфляция растет, приближаясь к целевому показателю Банка Японии в 2%", — заявил центральный банк, добавив, что финансовые рынки в целом остаются стабильными.

Совет директоров прогнозирует, что базовая потребительская инфляция достигнет 2,4% в 2025 финансовом году, а в 2026-м — опустится до 2%.