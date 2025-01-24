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Банк Японии повысил процентные ставки до рекордного за 17 лет уровня

Банк Японии повысил процентные ставки до рекордного за 17 лет уровня Центробанк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса в 2008 году.
Другие страны
24 января 2025 г. 09:58
Банк Японии повысил процентные ставки до рекордного за 17 лет уровня

Центробанк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса в 2008 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, регулятор поднял ключевую ставку с порядка 0,25% до 0,5%.

Решение было принято восемью голосами против одного при одном воздержавшемся. Повышение ставки стало первым в стране с июля 2024 года.

"Базовая инфляция растет, приближаясь к целевому показателю Банка Японии в 2%", — заявил центральный банк, добавив, что финансовые рынки в целом остаются стабильными.

Совет директоров прогнозирует, что базовая потребительская инфляция достигнет 2,4% в 2025 финансовом году, а в 2026-м — опустится до 2%.

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Версия на английском языке Bank of Japan poised to raise rates to highest in 17 years

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