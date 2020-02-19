"Банк Шанхая" выдаст крупную сумму компаниям Китая из-за коронавируса

"Банк Шанхая" предлагает 57 китайским компаниям кредиты на сумму в 800 млн долларов США в качестве поддержки в борьбе с последствиями вспышки коронавируса.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее администрация Шанхая составила список местных компаний и международных корпораций, которые могут претендовать на получение субсидированных займов в качестве финансовой поддержки на фоне возможных убытков из-за коронавируса.

В частности, на получение льготных займов претендуют производитель медицинского оборудования в составе корпорации 3M и шанхайское подразделение Unilever. Также в список вошли и местные предприятия - поставщики медицинских принадлежностей, в том числе защитных масок, сообщает Reuters.