О нас
Report Georgia
Аудио новости

Банк по ошибке перечислил своим клиентам $175 млн на Рождество

Банк по ошибке перечислил своим клиентам $175 млн на Рождество Банк Santander сделал неожиданный и щедрый подарок некоторым своим клиентам в Великобритании.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 19:37
Банк по ошибке перечислил своим клиентам $175 млн на Рождество

Банк Santander сделал неожиданный и щедрый подарок некоторым своим клиентам в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет BBC News.

Сотрудники Santander, работающие в Рождество, по ошибке продублировали переводы работникам 2 тыс. британских компаний. Таким образом, некоторые сотрудники получили от работодателя не одну праздничную премию, а сразу две. "Рождественский подарок" достался 75 тыс. клиентам банка, общий объем ошибочных переводов составил около $175 млн.

После обнаружения ошибки банк сразу же попытался вернуть деньги назад. Многие клиенты уже успели перевести часть полученных средств в другие банки, снять или потратить неожиданно выплаченную им премию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
30 декабря 2021 г. 19:31
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi