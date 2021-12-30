Банк по ошибке перечислил своим клиентам $175 млн на Рождество

Банк Santander сделал неожиданный и щедрый подарок некоторым своим клиентам в Великобритании.

Банк Santander сделал неожиданный и щедрый подарок некоторым своим клиентам в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет BBC News.

Сотрудники Santander, работающие в Рождество, по ошибке продублировали переводы работникам 2 тыс. британских компаний. Таким образом, некоторые сотрудники получили от работодателя не одну праздничную премию, а сразу две. "Рождественский подарок" достался 75 тыс. клиентам банка, общий объем ошибочных переводов составил около $175 млн.

После обнаружения ошибки банк сразу же попытался вернуть деньги назад. Многие клиенты уже успели перевести часть полученных средств в другие банки, снять или потратить неожиданно выплаченную им премию.