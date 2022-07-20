Банк России смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов

Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности. Лимит действовал с апреля 2022 года, передает Report со ссылкой на Газету.Ru.

Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности. Лимит действовал с апреля 2022 года, передает Report со ссылкой на Газету.Ru.

«Такое решение направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам», - говорится в публикации на сайте регулятора.

Также ЦБ разрешил банкам-нерезидентам из «недружественных государств» заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую и поставочные валютные форварды и своп-договоры. В результате российские банки смогут удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту.