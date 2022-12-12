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Bank of America спрогнозировал большие проблемы для рынка нефти в 2023 году

Bank of America спрогнозировал большие проблемы для рынка нефти в 2023 году В 2023 году нефтяной рынок будет в сложном и «нервном» состоянии из-за проблем со спросом и предложением.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 20:32
Bank of America спрогнозировал большие проблемы для рынка нефти в 2023 году

В 2023 году нефтяной рынок будет в сложном и «нервном» состоянии из-за проблем со спросом и предложением.

Как передает Report, об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков Bank of America.

«Средняя стоимость барреля нефти в 2023 году будет составлять около 100 долларов. Однако рынок будет сильно колебаться от любого, даже малозначительного, изменения расклада сил на мировой арене», — отметили аналитики.

В публикации указали, что на рынке сложится очень неустойчивое равновесие, которое сможет нарушить любой крупный игрок. При этом ОПЕК, США, Китай или Россия будут чувствовать определенные стеснения в действиях.

Аналитики добавили, что еще больше неопределенности на нефтяном рынке будет из-за приближающейся рецессии в мировой экономике. В целом, мировой рынок нефти ощутит на себе последствия накопленных с пандемии коронавируса проблем.

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