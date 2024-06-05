Банк БРИКС выделит Бразилии $495 млн для пострадавшего от наводнений региона

Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, выделит $495 млн на восстановление штата Риу-Гранди-ду-Сул, пострадавшего от сильных наводнений.
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"Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин и президент НБР Дилма Руссефф подписали соглашение о поддержке Риу-Гранди-ду-Сул, которое подтверждает выделение банком $495 млн на восстановление штата", - говорится в сообщении.
По данным правительства, $200 млн будут направлены на инфраструктурные объекты, остальные $295 млн - на другие "нужды Риу-Гранди-ду-Сул". Власти штата получат еще $620 млн от трех бразильский государственных банков.