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Банк БРИКС выделит Бразилии $495 млн для пострадавшего от наводнений региона

Банк БРИКС выделит Бразилии $495 млн для пострадавшего от наводнений региона Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, выделит $495 млн на восстановление штата Риу-Гранди-ду-Сул, пострадавшего от сильных наводнений.
Другие страны
5 июня 2024 г. 03:09
Банк БРИКС выделит Бразилии $495 млн для пострадавшего от наводнений региона

Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, выделит $495 млн на восстановление штата Риу-Гранди-ду-Сул, пострадавшего от сильных наводнений.

Как передает Report, об этом сообщило правительство южноамериканской страны.

"Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин и президент НБР Дилма Руссефф подписали соглашение о поддержке Риу-Гранди-ду-Сул, которое подтверждает выделение банком $495 млн на восстановление штата", - говорится в сообщении.

По данным правительства, $200 млн будут направлены на инфраструктурные объекты, остальные $295 млн - на другие "нужды Риу-Гранди-ду-Сул". Власти штата получат еще $620 млн от трех бразильский государственных банков.

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