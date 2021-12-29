Банк БРИКС одобрил членство Египта

Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), одобрил включение в состав финансового учреждения еще одного нового члена — Египта.

Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), одобрил включение в состав финансового учреждения еще одного нового члена — Египта.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщается на сайте банка.

"Египет получит в НБР новую платформу для развития сотрудничества в области инфраструктуры и устойчивого развития с БРИКС и другими странами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися странами. Членство в НБР вступает в силу после того, как допущенная страна завершит свои внутренние процедуры и передаст на хранение документ о присоединении",— сказано в сообщении.

Организация основана в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума.