Банк Англии отказался выдать Мадуро золото на 1,2 млрд долларов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро золотые слитки на сумму 1,2 млрд. долларов США. Как сообщает Report, об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, соответствующее решение было принято после того, как высокопоставленные чиновники США, в том числе госсекретарь Майкл Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, попросили британских коллег перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом.

По сведениям Bloomberg, резервы центробанка Венесуэлы за рубежом составляют 8 млрд. долларов. Часть из них находится в Банке Англии, о местонахождении остальной части неизвестно.