Бангладеш ждет крупные компании для разработки своих месторождений

Национальная нефтегазовая компания Бангладеш Petrobangla объявила тендер на проведение геологоразведочных работ в бенгальском секторе Индийского океана.

Национальная нефтегазовая компания Бангладеш Petrobangla объявила тендер на проведение геологоразведочных работ в бенгальском секторе Индийского океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявление компании.

Как следует из опубликованных условий, на торги выставляются 24 морских блока — 9 на мелководье и 15 глубоководных участков.

Приглашение к участию в тендере распространяется на международные нефтяные компании. Победители получат возможность вести разведку и добычу углеводородов на весьма привлекательных условиях.

В частности, контракты предусматривают полную репатриацию прибыли, отсутствие роялти и бонусов за подписание. Цена на газ будет привязана к международным рынкам, стоимость нефти — определяться исходя из справедливых рыночных уровней для Южной и Юго-Восточной Азии.

Проекты освобождаются от пошлин на ввоз оборудования и техники, а налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу примет на себя Petrobangla. При этом победитель тендера обязан предоставить 10% долю государственной Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company (BAPEX).

Для участия в торгах претенденты должны соответствовать жестким критериям. От них требуется добыча на море минимум 15 тыс. баррелей нефти или 150 млн куб. м газа в сутки, а также успешный опыт глобальных upstream-проектов.