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Бангладеш выразил протест Индии из-за высказываний ее министра о мигрантах

Бангладеш выразил протест Индии из-за высказываний ее министра о мигрантах Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш выразило протест в связи с призывами министра внутренних дел Индии Амита Шаха к жестким методам борьбы с бангладешскими мигрантами.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 11:45
Бангладеш выразил протест Индии из-за высказываний ее министра о мигрантах

Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш выразило протест в связи с призывами министра внутренних дел Индии Амита Шаха к жестким методам борьбы с бангладешскими мигрантами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ноте МИД Бангладеш.

"Министерство выражает серьезную обеспокоенность, глубокую обиду и крайнее недовольство [высказываниями Шаха] и призывает правительство Индии рекомендовать политикам воздерживаться от подобных предосудительных и неприемлемых заявлений", - сказано в документе.

МИД подчеркнул, что высказывания глав МВД Индии в адрес граждан Бангладеш "подрывают дух взаимного уважения и взаимопонимания между двумя дружественными странами".

Выступая в конце прошлой недели на митинге в восточном штате Джаркханд, Амит Шах допустил возможность внесудебных расправ в регионе над мигрантами из Бангладеш. Нота протеста в связи с этим была вручена посольству Индии в Дакке.

У Индии вызывает озабоченность увеличение притока в восточные штаты республики мигрантов из Бангладеш на фоне проходивших там массовых антиправительственных протестов в июле-августе, которые привели к смене власти в стране. 5 августа премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку, покинула Бангладеш и прилетела в Индию. В результате беспорядков, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, погибли около 650 человек.

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