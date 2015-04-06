​Ураган в Бангладеше стал причиной смерти 38 человек

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 38 человек погибли во время урагана, пронесшегося над северо-западной частью Бангладеш в минувшие выходные, свыше 240 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сезонные северо-западные бури (местное название "Калбаишакли" - ред.) ежегодно обрушиваются на Бангладеш в весенний период перед началом муссона, но в этом году удар стихии был особенно жесток", - заявил заместитель начальника полиции наиболее пострадавшего округа Богра Шафигур Реза Бивас.

По его словам, большинство жертв были убиты рухнувшими во время урагана деревьями и стенами деревенских домов.

Стихия нанесла серьезный ущерб в столице страны Дакке, а также в Раджшахи, Наогаоне, Наторе, Пабне и десятке других районов и населенных пунктов.

Буря полностью разрушила около 30 тыс. домов, а также повредила свыше 70 тыс. жилых строений и более 250 административных зданий. Материальные потери понесли около 100 тыс. семей, еще порядка 140 тыс. остались без электроснабжения.

Власти штата привлекли к расчистке и восстановлению дорог служащих пограничных сил. Работы затруднены тем, что во многих местах автомагистрали заблокированы вырванными с корнем деревьями. По предварительным оценкам, скорость ветра при порывах достигала 40 метров в секунду.