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Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС Бангладеш официально подала заявку на то, чтобы стать полноправным членом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
Другие страны
19 июня 2023 г. 13:26
Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подала заявку на то, чтобы стать полноправным членом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник бангладешская газета Dhaka Tribune.

По информации издания, запрос на вступление в объединение был направлен после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Женеве на минувшей неделе. Как сообщили газете источники, в ходе обсуждения этого вопроса с премьер-министром Хасиной президент ЮАР "положительно отнесся к этому" предложению.

Бангладеш в настоящее время входит в состав "друзей БРИКС". В начале июня в Кейптауне состоялась встреча министров иностранных дел БРИКС плюс представителей "друзей БРИКС". Дакка тогда открыто дала понять, что готова войти в состав БРИКС.

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