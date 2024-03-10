Бангладеш объявила тендер на геологоразведку нефти и газа в Бенгальском заливе

Национальная нефтегазовая компания Бангладеш Petrobangla объявила тендер на проведение геолого-разведочных работ в морской зоне страны в Бенгальском заливе, пригласив к участию международных партнеров.

Национальная нефтегазовая компания Бангладеш Petrobangla объявила тендер на проведение геолого-разведочных работ в морской зоне страны в Бенгальском заливе, пригласив к участию международных партнеров.

Как передает Report , условия тендера опубликованы на официальном сайте компании.

"Правительство Народной Республики Бангладеш и Petrobangla приглашают международные нефтяные компании участвовать в тендере на участки для разведки нефти и газа", - сказано в сообщении. На торги выставляются 9 участков на мелководье и 15 глубоководных блоков. "Участник торгов, самостоятельно или совместно с другими компаниями, может подать заявку на один или больше блоков", - отметили в компании.

Условия контракта включают полную репатриацию прибыли, отсутствие подписных бонусов или роялти, привлекательную цену на газ, привязанную к международным рынкам, цену на нефть, которая будет определяться на основе справедливой рыночной стоимости, преобладающей в Южной и Юго-Восточной Азии. Предусматривается также отсутствие пошлин на оборудование и технику, импортируемые для нефтяных операций. Обязательства по корпоративному подоходному налогу подрядчика будет нести Petrobangla.

Претендент должен гарантировать долю в размере 10% государственной компании Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX) как для мелководных, так и для глубоководных морских блоков.

Квалификационные критерии участников тендера включают ежедневную добычу на море не менее 15 тыс. баррелей нефти или 150 млн куб. м газа. Участники торгов должны иметь как минимум один успешный опыт работы на глобальном рынке в разведке и добыче нефти и газа.