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Бангладеш надеется привлечь $30 млрд китайских инвестиций в электроэнергетический сектор

Бангладеш надеется привлечь $30 млрд китайских инвестиций в электроэнергетический сектор Народная Республика Бангладеш выразила заинтересованность в расширении участия Китая в энергетическом секторе страны, стремясь получить $30 млрд в течение следующих пяти лет на развитие отрасли.
Другие страны
4 марта 2024 г. 20:38
Бангладеш надеется привлечь $30 млрд китайских инвестиций в электроэнергетический сектор

Народная Республика Бангладеш выразила заинтересованность в расширении участия Китая в энергетическом секторе страны, стремясь получить $30 млрд в течение следующих пяти лет на развитие отрасли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам государственный министр энергетики и минеральных ресурсов Бангладеш Насрул Хамид по итогам встречи с китайским послом в стране.

"Мы с нетерпением ожидаем, что Китай будет играть более существенную роль. Электроэнергетический сектор Бангладеш нуждается в инвестициях в размере $30 млрд в течение следующих пяти лет", - цитирует министра издание The Daily Star.

По данным газеты, в ходе встречи обсуждались потенциальные области инвестиций, в том числе создание предприятий по производству литиевых батарей, полупроводников и электромобилей, а также проекты солнечной и ветровой энергетики, решения по переработке отходов в энергию и добыча газа.

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