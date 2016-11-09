Бандиты убили 30 золотодобытчиков на севере Нигерии

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Боевики убили более 30 шахтеров, добывавших золото в отдаленном районе на севере Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию страны.

Нападавшие совершили налет на лагерь нелегальных шахтеров в понедельник поздно вечером в районе Мару в северо-западном штате Замфара, сказал представитель полиции Мухаммед Шеху.

Нападавшие ничего не украли, сказал он, добавив, что мотив нападения не известен.