 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бандиты убили 30 золотодобытчиков на севере Нигерии

    Нападавшие ничего не украли

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Боевики убили более 30 шахтеров, добывавших золото в отдаленном районе на севере Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию страны.

    Нападавшие совершили налет на лагерь нелегальных шахтеров в понедельник поздно вечером в районе Мару в северо-западном штате Замфара, сказал представитель полиции Мухаммед Шеху.

    Нападавшие ничего не украли, сказал он, добавив, что мотив нападения не известен.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi