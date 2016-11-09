Бандиты убили 30 золотодобытчиков на севере Нигерии

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Боевики убили более 30 шахтеров, добывавших золото в отдаленном районе на севере Нигерии.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию страны.
Нападавшие совершили налет на лагерь нелегальных шахтеров в понедельник поздно вечером в районе Мару в северо-западном штате Замфара, сказал представитель полиции Мухаммед Шеху.
Нападавшие ничего не украли, сказал он, добавив, что мотив нападения не известен.
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