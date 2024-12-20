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Байру заявил, что Макрон боялся назначать его премьером из-за его желания стать президентом

Байру заявил, что Макрон боялся назначать его премьером из-за его желания стать президентом Президент Франции Эмманюэль Макрон сначала не хотел назначать Франсуа Байру на пост премьер-министра из-за его желания стать главой государства.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 16:53
Байру заявил, что Макрон боялся назначать его премьером из-за его желания стать президентом

Президент Франции Эмманюэль Макрон сначала не хотел назначать Франсуа Байру на пост премьер-министра из-за его желания стать главой государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Байру рассказал в интервью журналу Le Point.

По словам Байру, когда его пригласили на встречу в Елисейский дворец 13 декабря, он был уверен, что Макрон объявит о его назначении на пост премьера. Однако президент сказал, что не может этого сделать. "Я назначу не вас, и я объясню, почему. Мне не нужен ни кто-то гениальный, ни кто-то, кто хочет участвовать в президентских выборах", - привел Байру слова Макрона.

После этого политик сделал вывод, что президент на данный пост назначит министра Вооруженных сил Себастьена Лекорню. Однако Байру не считал его подходящим вариантом для работы в условиях внутриполитического кризиса.

Байру сказал, что в итоге он согласился на должность премьера "не ради себя, а потому что политический кризис и отправка тогдашнего премьера Мишеля Барнье в отставку потребовали его замену сильной личностью".

Макрон назначил 73-летнего Байру на пост премьер-министра 13 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Makron Bayrunu prezident olmaq istədiyinə görə baş nazir təyin etməkdən qorxub
Версия на английском языке Bayrou claims Macron feared appointing him as prime minister due to his presidential ambitions

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