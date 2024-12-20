Байру заявил, что Макрон боялся назначать его премьером из-за его желания стать президентом

Президент Франции Эмманюэль Макрон сначала не хотел назначать Франсуа Байру на пост премьер-министра из-за его желания стать главой государства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сначала не хотел назначать Франсуа Байру на пост премьер-министра из-за его желания стать главой государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Байру рассказал в интервью журналу Le Point.

По словам Байру, когда его пригласили на встречу в Елисейский дворец 13 декабря, он был уверен, что Макрон объявит о его назначении на пост премьера. Однако президент сказал, что не может этого сделать. "Я назначу не вас, и я объясню, почему. Мне не нужен ни кто-то гениальный, ни кто-то, кто хочет участвовать в президентских выборах", - привел Байру слова Макрона.

После этого политик сделал вывод, что президент на данный пост назначит министра Вооруженных сил Себастьена Лекорню. Однако Байру не считал его подходящим вариантом для работы в условиях внутриполитического кризиса.

Байру сказал, что в итоге он согласился на должность премьера "не ради себя, а потому что политический кризис и отправка тогдашнего премьера Мишеля Барнье в отставку потребовали его замену сильной личностью".

Макрон назначил 73-летнего Байру на пост премьер-министра 13 декабря.