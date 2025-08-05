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Байру: Госдолг Франции каждую секунду увеличивается на €5 тыс.

Байру: Госдолг Франции каждую секунду увеличивается на €5 тыс. Франция находится в сложной экономической ситуации, государственный долг страны каждую секунду растет на €5 тыс.
Другие страны
5 августа 2025 г. 23:23
Байру: Госдолг Франции каждую секунду увеличивается на €5 тыс.

Франция находится в сложной экономической ситуации, государственный долг страны каждую секунду растет на €5 тыс.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру в видеообращении к гражданам, опубликованном на его YouTube-канале.

"Каждую секунду, днем и ночью, долг Франции увеличивается на €5 тыс." - указал глава правительства.

По его словам, госдолг страны уже достиг показателя в €3,4 трлн. "Это сумма, которую даже трудно себе представить", - подчеркнул Байру.

Премьер назвал чрезмерную задолженность главной угрозой французской экономике и заявил о необходимости принятия срочных мер, направленных на сокращение расходов. Он также указал на стремительный рост стоимости обслуживания французского госдолга. "В 2026 году расходы на выплату процентов по долгу возрастут на €8 млрд. А в 2027 году, если ничего не будет сделано, это будет уже на €10 млрд больше. И если мы продолжим ничего не предпринимать, то к 2029 году сумма этих расходов достигнет €100 млрд в год", - отметил глава кабмина. Стоимость обслуживания долга в 2024 году составила €59 млрд.

Байру также добавил, что бюджетный дисбаланс во Франции продолжается уже больше 50 лет, что недопустимо. "Последний сбалансированный бюджет Франции был представлен, в это даже сложно вдуматься, в 1974 году", - сказал премьер-министр.

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