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Байдена с супругой эвакуировали из-за нарушения самолетом закрытой зоны

Байдена с супругой эвакуировали из-за нарушения самолетом закрытой зоны Президента США Джо Байдена и его жену Джилл пришлось срочно эвакуировать после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич, где отдыхал американский лидер.
Другие страны
5 июня 2022 г. 02:16
Байдена с супругой эвакуировали из-за нарушения самолетом закрытой зоны

Президента США Джозефа Байдена и его жену Джилл пришлось срочно эвакуировать после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич, где отдыхал американский лидер.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи", - говорится в заявлении.

В настоящее время чета Байденов вернулась в свой дом.

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