Байдена не удивило крушение самолета Пригожина в РФ

Президент США Джо Байден не удивился информации о смерти основателя и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы в Тверской области РФ.

Президент США Джо Байден не удивился информации о смерти основателя и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы в Тверской области РФ.

Как передает Report , об этом американский лидер рассказал журналистам.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", - отметил Байден.

На вопрос считает ли он, что за авиакатастрофой стоит руководство России, американский президент ответил, что в РФ немногое происходит, за чем не стоит президент Владимир Путин.

Напомним, что в Тверской области РФ вблизи населенного пункта Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Петербург. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. Все находившиеся на борту погибли.

Позднее в Росавиации подтвердили, что Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин были в самолете.