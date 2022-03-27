Байден: Жители России не являются врагами для США

Президент США Джозеф Байден заявил, что жители России не являются врагами для Америки.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал на пресс-конференции в Польше.
"Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги", - отметил он.
По словам главы Белого дома, силы США находятся в Европе не для конфликта с РФ, а для защиты НАТО.
"Как я ясно дал понять, наши силы в Европе не для того, чтобы вовлечься в конфликт с российскими силами. Мы здесь, чтобы защитить союзников по НАТО", - уточнил Байден.