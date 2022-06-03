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Байден заявил Столтенбергу о поддержке быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Байден заявил Столтенбергу о поддержке быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО Президент США Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг выразил поддержку усилиям, направленным на то, чтобы процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО происходил быстро при учете интересов "всех союзников" в сфе
Другие страны
3 июня 2022 г. 01:28
Байден заявил Столтенбергу о поддержке быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг выразил поддержку усилиям, направленным на то, чтобы процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО происходил быстро при учете интересов "всех союзников" в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

Согласно этим данным, во встрече также принимала участие вице-президент США Камала Харрис. Байден, Харрис и Столтенберг "обсудили воздействие войны России на Украине на трансатлантическую безопасность, а также важность укрепления средств сдерживания и обороны НАТО", говорится в тексте.

"Они также приветствовали заявки на членство в НАТО со стороны Финляндии и Швеции, и президент Байден выразил свою решительную поддержку усилиям генсека Столтенберга по способствованию быстрому процессу вступления, который учитывал бы вопросы в сфере безопасности, беспокоящие всех союзников", - отмечается в заявлении.

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