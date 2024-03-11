Байден заявил об "ужасающем" всплеске ненависти к мусульманам в США

Всплеск насилия и ненависти по отношению к мусульманам наблюдается на территории Соединенных Штатов.

Всплеск насилия и ненависти по отношению к мусульманам наблюдается на территории Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Джо Байден по случаю наступления Рамазана.

"Здесь, у себя дома, мы наблюдаем ужасающий всплеск ненависти и насилия по отношению к американцам-мусульманам. Исламофобии нет места в Соединенных Штатах - стране, основанной на свободе вероисповедания и построенной на вкладе иммигрантов, в том числе мусульманских иммигрантов. Моя администрация разрабатывает первую в истории Национальную стратегию по борьбе с исламофобией и связанными с ней формами предубеждений и дискриминации, чтобы противостоять ненависти к мусульманам, сикхам, выходцам из Южной Азии и арабским общинам Америки, где бы она ни проявлялась", - отметил глава государства в письменном заявлении.

По его словам, "война в Газе причинила ужасные страдания палестинскому народу", в результате чего погибли более 30 тыс. палестинцев, "большинство из которых - мирные жители, включая тысячи детей".

"Около 2 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в результате войны, многие из них остро нуждаются в пище, воде, лекарствах и жилье. Мы будем продолжать работать с Израилем над увеличением объемов поставок гуманитарной помощи по суше, настаивая на том, чтобы он способствовал расширению маршрутов и открыл больше пропускных пунктов, чтобы доставить больше помощи большему числу людей", - подчеркнул президент США.