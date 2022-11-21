Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США

Президент США Джо Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в стране, комментируя недавнее ЧП со стрельбой в ночном-клубе в штате Колорадо.

Президент США Джо Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в стране, комментируя недавнее ЧП со стрельбой в ночном-клубе в штате Колорадо.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы должны ответить на эпидемию в виде насилия с применением огнестрельного оружия", - сказал он.

По словам главы государства, вооруженное насилие имеет разрушительный и возрастающий эффект по отношению к американскому обществу.

Отметим, что в ночь на воскресенье в штате Колорадо не менее пяти человек погибли во время стрельбы в ночном клубе, еще 18 пострадали. Club Q, где произошла стрельба, описывает себя как "ориентированный на взрослых ночной клуб для геев и лесбиянок, в котором проводятся тематические вечера, караоке и дрэг-шоу".