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Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США

Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США Президент США Джо Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в стране, комментируя недавнее ЧП со стрельбой в ночном-клубе в штате Колорадо.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 01:19
Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США

Президент США Джо Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в стране, комментируя недавнее ЧП со стрельбой в ночном-клубе в штате Колорадо.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы должны ответить на эпидемию в виде насилия с применением огнестрельного оружия", - сказал он.

По словам главы государства, вооруженное насилие имеет разрушительный и возрастающий эффект по отношению к американскому обществу.

Отметим, что в ночь на воскресенье в штате Колорадо не менее пяти человек погибли во время стрельбы в ночном клубе, еще 18 пострадали. Club Q, где произошла стрельба, описывает себя как "ориентированный на взрослых ночной клуб для геев и лесбиянок, в котором проводятся тематические вечера, караоке и дрэг-шоу".

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