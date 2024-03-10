Байден заявил о желании Трампа стать диктатором

Экс-президент США Дональд Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах главы государства в ноябре.

Экс-президент США Дональд Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах главы государства в ноябре.

Как передает Report , об этом на предвыборном мероприятии в Атланте (штат Джорджия) заявил нынешний американский лидер Джо Байден.

"Когда он (Трамп - ред.) говорит, что хочет быть диктатором, то я ему верю", — сказал Байден.

Байден упомянул, что экс-глава США недавно принял в своем клубе премьера Венгрии Виктора Орбана, "который говорил, что демократия не работает". Также президент-демократ вспомнил выступление Трампа, на котором республиканец рассказывал о "прекрасном письме" от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Трамп хвастался тем, что снова созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он звонил президенту России Владимиру Путину и предлагал делать что захочется с нашими союзниками по НАТО. Я не придумываю эти цитаты" — констатировал Байден.