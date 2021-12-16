Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

Президент США Джозеф Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Мы будем подробно разговаривать", - сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет.
Напомним, что в последний раз Путин и Байден общались в онлайн-формате 7 декабря.