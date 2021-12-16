Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

Президент США Джозеф Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент США Джозеф Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы будем подробно разговаривать", - сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет.

Напомним, что в последний раз Путин и Байден общались в онлайн-формате 7 декабря.