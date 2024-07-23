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Байден заявил о скором назначении нового директора Секретной службы США

Байден заявил о скором назначении нового директора Секретной службы США Американский президент Джо Байден намерен в ближайшее время назначить нового директора Секретной службы США после отставки Кимберли Читл.
Другие страны
23 июля 2024 г. 20:15
Байден заявил о скором назначении нового директора Секретной службы США

Американский президент Джо Байден намерен в ближайшее время назначить нового директора Секретной службы США после отставки Кимберли Читл.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении главы вашингтонской администрации, опубликованном пресс-службой Белого дома.

"Независимое разбирательство, направленное на выяснение всех обстоятельств того, что произошло 13 июля, продолжается. Я с нетерпением жду возможности оценить его выводы. Как мы все знаем, то, что произошло в этот день, не должно повториться. Я желаю Ким всего наилучшего и планирую вскоре назначить нового директора", - говорится в заявлении Байдена.

Отмечается, что глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас подтвердил отставку Читл.

Ранее сообщалось, что Кимберли Читл подала в отставку после того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ Məxfi Xidmətinə yeni rəhbərin tezliklə təyin olunacağını açıqlayıb

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