Байден заявил о скором назначении нового директора Секретной службы США

Американский президент Джо Байден намерен в ближайшее время назначить нового директора Секретной службы США после отставки Кимберли Читл.

Американский президент Джо Байден намерен в ближайшее время назначить нового директора Секретной службы США после отставки Кимберли Читл.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении главы вашингтонской администрации, опубликованном пресс-службой Белого дома.

"Независимое разбирательство, направленное на выяснение всех обстоятельств того, что произошло 13 июля, продолжается. Я с нетерпением жду возможности оценить его выводы. Как мы все знаем, то, что произошло в этот день, не должно повториться. Я желаю Ким всего наилучшего и планирую вскоре назначить нового директора", - говорится в заявлении Байдена.

Отмечается, что глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас подтвердил отставку Читл.

Ранее сообщалось, что Кимберли Читл подала в отставку после того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.