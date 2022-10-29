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Байден заявил о росте насилия в США из-за политики

Байден заявил о росте насилия в США из-за политики Президент США Джо Байден сказал, что в стране слишком часто прибегают к насилию по политическим мотивам.
Другие страны
29 октября 2022 г. 07:56
Байден заявил о росте насилия в США из-за политики

Президент США Джо Байден сказал, что в стране слишком часто прибегают к насилию по политическим мотивам.

Как передает Report со ссылкой на PBS, такое заявление он сделал на фоне нападения на мужа спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что нападавший выкрикивал те же слова, что и участники штурма Капитолия в январе 2021 года: "Где Нэнси? Где Нэнси?". "Я это не выдумываю. Так сообщают", - отметил Байден, напомнив, что Пелоси занимает третий по значимости пост в США.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-da siyasətə görə zorakılığın artmasından danışıb

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